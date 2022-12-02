Майданов дал концерт в госпитале Вишневского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Певец Денис Майданов выступил перед медиками и проходящими лечение военными в госпитале Вишневского. Концерт артиста прошел в рамках Агитбригад «Русского Радио». Артист исполнил не только свои хиты, такие как «Вечная любовь» и «Что оставит ветер», но и свои новые композиции.

И медики, и военные — это настоящие герои. И для меня большая честь выступать сегодня здесь. Я не в первый раз пою перед военными и был рад присоединиться к Агитбригадам «Русского Радио». Такие концерты очень важны: они прокладывают мостик между военными и их близкими и всей страной. И страна также узнает больше о своих героях, — отметил певец.

Агитбригады «Русского Радио» — это общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звезды «Русского Радио» выступают по всей стране, в том числе на присоединенных и прифронтовых территориях. Их главная цель — поддержать военных.

В рамках марафона артисты с конца октября провели уже более полутора десятков концертов.

Ранее ко Дню матери российские певцы выступили перед военнослужащими ВДВ и их семьями в Кубинке. Перед зрителями свои песни исполнили певцы Сосо Павлиашвили, Ян Марти и обладательница самого высокого голоса в мире Светлана Феодулова. В концерте также приняла участие группа «Александров Парк» Минобороны России.