ФАС России подвела итоги форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» ФАС России провела форум-выставку «ГОСЗАКАЗ», помогающую бизнесу учиться работать с государством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставочной экспозиции XVIII Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» в технопарке «Сколково»

Ключевой темой третьего дня форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», который прошел в Москве, стал вопрос о том, как избежать ошибок и отстоять право на конкуренцию. Система государственных и корпоративных закупок меняется под воздействием внешних факторов, но ее основные принципы остаются неизменными — это конкуренция и открытость для поставщиков, стремление к прозрачности процедур, защита интересов добросовестных участников. Санкции и требования научно-промышленной мобилизации привели к усилению роли государства в закупках. На форуме ФАС России объяснила, как действовать в новых условиях.

Организаторы форума рассказали, что значительный объем закупок в России стал неконкурентным: за восемь месяцев 2022 года доля контрактов с единственным поставщиком в России выросла с 17% до 23%. При этом рост закупок у поставщика идет не по количеству контрактов, а по стоимости. В ФАС напомнили, что при таких закупках должен быть сохранен принцип твердой цены, а сами закупки должны иметь обязательное обоснование по критериям «срочность» и «социальная значимость».

Опытом организации конкурентных закупок поделился начальник Управления контроля в сфере закупок Главного контрольного управления Москвы Степан Цуканов. На этапе формирования документации заказчику предлагают типовые комплекты документов. В общей сложности насчитывается уже около 400 таких комплектов. Они охватывают 80% закупок города.

Как только у столицы стали появляться формы типовых документов, обязательные для использования, нарушений стало значительно меньше. Использование типового комплекта к предмету закупки является обязательным для заказчика. Он попросту не может сформировать документацию, не используя этот комплект. Если же в типовом комплекте заказчику чего-либо не хватает, то для таких случаев предусмотрены механизмы внесения изменений в типовой комплект, — рассказал он.

Также на форуме говорили о защите прав поставщиков, которые зачастую совершают ошибки, попадая под штрафы. Бизнес боится работать с государством, потому что не знает, как это делать, и не чувствует себя защищенным. В ФАС сообщили, что теперь все жалобы поставщиков оформляются через единую информационную систему, что позволяет выявлять возможные нарушения в автоматизированном режиме и снизить их количество.

Ранее в Минфине рассказали, что следует изменить в системе госзакупок, чтобы повысить эффективность импортозамещения.