https://static.news.ru/photo/ff251ec4-a256-11e9-8df5-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что позиция нижней палаты парламента в вопросе наложения санкций на Грузию неизменна. Заявление прозвучало на фоне высказывания президента Владимира Путина, что это чрезмерная реакция на ситуацию.

Нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять, — приводит слова спикера ТАСС.

9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

При этом Вячеслав Володин заявил, что качество грузинского вина за последние десятилетия упало и не дотягивает до мировых стандартов. В противовес им он ставит вина Крыма и Краснодарского края, добавив, что и он, и его близкие легко обойдутся без грузинского вина.

Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили, писал News.ru.