https://static.news.ru/photo/34df1ea0-a240-11e9-8b09-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что качество грузинского вина за последние десятилетия упало и не дотягивает до мировых стандартов. В противовес им он ставит вина Крыма и Краснодарского края.

Грузинские вина конкурируют лишь ценой, а что касается качества, оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим, в том же Крыму или Краснодарском крае. Я и мои близкие обойдёмся без грузинских вин и грузинских вод. У нас замечательные вина сейчас в России, и вам рекомендую, — сказал Володин журналистам.

В мае 2019 года грузинское вино впервые было отмечено платиновой медалью конкурса World Wine Awards, ежегодно проводимого авторитетным винным изданием Decanter. Это крупнейший и самый влиятельный винный конкурс – в нём принимали участие более 17 тысяч наименований вин со всего мира.

9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию радикальных сил и не заниматься эскалацией конфликта, писал News.ru.