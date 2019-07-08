Как стало известно, врио главы Калмыкии Бату Хасиков намерен предложить кресло сенатора от республики бывшему капитану команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаеву. Этот альянс знаменателен уже тем, что речь идёт фактически о двух на сегодняшний момент самых популярных людях республики. Бату Хасиков, многократный чемпион мира, кикбоксёр, вообще живая легенда для «друзей степи». Под стать ему ныне и Тарбаев, который уже давно не просто stand-up комик, но сценарист и продюсер многих развлекательных сериалов — «Даёшь молодежь», «Одна за всех», «Кухня».

Поэтому многие уверены, что выдвижение Тарбаева в сенат — беспроигрышный пиаровский ход Хасикова, который только прибавит ему популярности. Сам продюсер уже подтвердил сам факт предложения и готов передать в траст доли в ряде кампаний, которыми владеет. Но в курсе того, что его кандидатура должна пройти ряд согласований.

Конечно, можно иронизировать, что в ответ на избрание комика и продюсера Владимира Зеленского президентом Украины в России нашли аналогичного кандидата в серьёзные политики. Но ведь многие подзабыли, как в нашей верхней палате было время засилья... профессиональных футболистов. С лёгкой руки одного из тогдашних лидеров «Единой России», Бориса Грызлова, который увлекался самой популярной игрой с мячом, сенаторами стали: звезда мирового мини-футбола Константин Ерёменко, победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев и даже бывший полузащитник «Спартака» Геннадий Гладилин, известный нарушениями спортивного режима.

И ничего! Сенат продолжал функционировать так, как ему и полагалось. Поэтому и появление в рядах верхней палаты новой категории политиков — от сцены и рампы, а-ля «Комеди клаб» — вряд ли отразится на работе органа, привыкшего к неторопливости и размеренности.

Правда, есть основания полагать, что судьба Тарбаева-политика далеко ещё не решена. Недаром он сам вспоминает об обязательных согласованиях. И ему ещё рано распродавать свой ходовой шуточный бизнес. Проблема в том, что на не слишком ещё опытного лидера Бату Хасикова, которому только предстоит избраться в республике, откровенно давят лоббисты, которые хотели бы видеть в сенате от Калмыкии её прежнего президента Алексея Орлова. С ним у многих влиятельных персон в столице налажены тесные контакты. Тем более злые языки утверждают, что у бывшего калмыцкого руководителя, дескать, репутация отнюдь не безупречная и ему не повредят дополнительные гарантии неприкосновенности. Хотя на примере Арашукова не так давно все увидели, что неприкосновенных у нас в реальности нет.

Словом, выдвижение Тарбаева — хороший медийный сюжет. А вот реализуется ли такой дерзкий сценарий, покажет самое ближайшее время.