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Слуцкий призвал США «реально» вывести войска из Сирии

Леонид Слуцкий Сергей Булкин/News.ru

Леонид Слуцкий

политика [ версия для печати ]

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал правильным решение американских властей вывести войска из Сирии. При этом он призвал Вашингтон действительно выполнить обещанное.

«Заявление Вашингтона, что США выводят войска из Сирии, я приветствую… Но пусть начнут реально выводить», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что американцы неоднократно «уходили» из Афганистана и Ирака, и сравнил заявления Белого дома с артистами, которые периодически объявляют о «прощальных» гастрольных турах.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии несколько дней назад. По его словам, военнослужащие могут возвращаться домой, поскольку террористическая группировка ИГ (запрещена в России) разгромлена. Ранее News.ru писал о сомнениях сирийских властей в том, что американские войска действительно уйдут из страны. По мнению посла СПР в КНР Имада Мустафы, Трамп лишь хочет переключить внимание своих критиков с внутренней политики на внешнюю.


#сша #сирия #госдума
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