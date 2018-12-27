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Депутаты вызывают друг другу такси

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

политика [ версия для печати ]
В Думе решают, кто запретит иностранцам работать в такси

Госдума примет поправку, запрещающую гражданам других государств перевозить людей. Это произойдёт в январе следующего года. Однако ни одна из фракций пока не хочет становиться автором этой инициативы, выяснил News.ru.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв рассказал News.ru, что в 2019 году законопроект о легковом такси будет доработан с учётом поправок, запрещающих иностранным водителям без российского гражданства работать таксистами. Законопроект будет принят во втором чтении. 13 декабря Госдума приняла в первом чтении проект закона о госрегулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в России. 

«Мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и, надеюсь, в начале 2019 года закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде», — сказал Москвичёв.

Он уточнил, что в этом законопроекте однозначно будут предложения и поправки депутатов — «иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси». 

Сейчас, по данным источника News.ru в парламенте, поправки находятся на рассмотрении регионов, что занимает, по закону, месяц. Кто именно внесёт поправку, пока неизвестно. Возможно, это будет сам Москвичёв («Единая Россия») или группа депутатов. 

Сергей Булкин/News.ru

По мнению Москвичёва, на других видах транспорта (автобусы, троллейбусы) можно допустить к работе иностранцев: «Пожалуйста! Там более жёсткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей».

Согласно закону, разрешение на работу водителем такси на конкретной машине будет выдаваться на срок не менее пяти лет, и документ должен будет находиться в салоне машины и предъявляться пассажиру, сотруднику полиции и должностному лицу уполномоченного органа по первому требованию.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Пётр Шкуматов предположил, что такая инициатива приведёт к улучшению ситуации с такси в России. 

«Я не вижу минусов. На самом деле, сейчас в Москве сложилась такая ситуация, когда больше половины работающих в такси — это люди, которые приехали из стран Средней Азии. Они раньше ездили с национальными водительскими удостоверениями, сейчас многие всё-таки получили российские права», — сказал Шкуматов News.ru.

Но, по его словам, проблема качества вождения всё равно остаётся, а также возникает вопрос об ответственности этих людей в случае совершения ДТП, особенно если имеются жертвы.


#госдума #такси #депутаты #иностранцы
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