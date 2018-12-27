Депутаты вызывают друг другу такси

Госдума примет поправку, запрещающую гражданам других государств перевозить людей. Это произойдёт в январе следующего года. Однако ни одна из фракций пока не хочет становиться автором этой инициативы, выяснил News.ru.
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв рассказал News.ru, что в 2019 году законопроект о легковом такси будет доработан с учётом поправок, запрещающих иностранным водителям без российского гражданства работать таксистами. Законопроект будет принят во втором чтении. 13 декабря Госдума приняла в первом чтении проект закона о госрегулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в России.
«Мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и, надеюсь, в начале 2019 года закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде», — сказал Москвичёв.
Он уточнил, что в этом законопроекте однозначно будут предложения и поправки депутатов — «иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси».
Сейчас, по данным источника News.ru в парламенте, поправки находятся на рассмотрении регионов, что занимает, по закону, месяц. Кто именно внесёт поправку, пока неизвестно. Возможно, это будет сам Москвичёв («Единая Россия») или группа депутатов.
По мнению Москвичёва, на других видах транспорта (автобусы, троллейбусы) можно допустить к работе иностранцев: «Пожалуйста! Там более жёсткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей».
Согласно закону, разрешение на работу водителем такси на конкретной машине будет выдаваться на срок не менее пяти лет, и документ должен будет находиться в салоне машины и предъявляться пассажиру, сотруднику полиции и должностному лицу уполномоченного органа по первому требованию.
Координатор сообщества «Синие ведерки» Пётр Шкуматов предположил, что такая инициатива приведёт к улучшению ситуации с такси в России.
«Я не вижу минусов. На самом деле, сейчас в Москве сложилась такая ситуация, когда больше половины работающих в такси — это люди, которые приехали из стран Средней Азии. Они раньше ездили с национальными водительскими удостоверениями, сейчас многие всё-таки получили российские права», — сказал Шкуматов News.ru.
Но, по его словам, проблема качества вождения всё равно остаётся, а также возникает вопрос об ответственности этих людей в случае совершения ДТП, особенно если имеются жертвы.