Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ ядерных испытаниях. По его словам, Россия считает неприемлемыми голословные нападки и категорически их отвергает.
Антонов отметил, что обвинения американской военной разведки могут быть не случайными, поэтому вызывают обеспокоенность. Подобная ситуация наблюдалась, когда решалась судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает
Сначала — заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещённым договором, затем — поиск «виновников», и как итог — выход из соглашения, — указал российский посол.
Он предположил, что нынешние обвинения Пентагона могут быть «прикрытием» для отзыва подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В этом случае у США окажутся развязанными руки, и они снова приступят к полномасштабным ядерным испытаниям.
Ранее News.ru сообщал, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал обвинения со стороны США в нарушении моратория на ядерные испытания. По его словам, подобные заявления являются фейком. Он отметил, что Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении ДВЗЯИ, при этом отказываясь ратифицировать соглашение.