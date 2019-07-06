https://static.news.ru/photo/9601be0a-9f8d-11e9-bd2c-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Twitter.com/Global Look Press

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ ядерных испытаниях. По его словам, Россия считает неприемлемыми голословные нападки и категорически их отвергает.

Антонов отметил, что обвинения американской военной разведки могут быть не случайными, поэтому вызывают обеспокоенность. Подобная ситуация наблюдалась, когда решалась судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС .

Сначала — заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещённым договором, затем — поиск «виновников», и как итог — выход из соглашения, — указал российский посол.

Он предположил, что нынешние обвинения Пентагона могут быть «прикрытием» для отзыва подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В этом случае у США окажутся развязанными руки, и они снова приступят к полномасштабным ядерным испытаниям.

Ранее News.ru сообщал, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал обвинения со стороны США в нарушении моратория на ядерные испытания. По его словам, подобные заявления являются фейком. Он отметил, что Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении ДВЗЯИ, при этом отказываясь ратифицировать соглашение.