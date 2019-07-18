https://static.news.ru/photo/c7ee1b5a-72b2-11e9-99f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Embassy in the USA/Twitter.com/Global Look Press

Посол в США Анатолий Антонов объяснил, с чего началась визовая война, развязанная Вашингтоном в отношении Москвы. По словам российского представителя, её истоки надо искать в апреле 2018 года, когда были высланы 60 российских дипломатов и члены их семей.

Теперь от этого страдают, в том числе и американские дипломаты в России. Так Антонов прокомментировал информацию об отмене в выдаче виз учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве, сообщает РИА Новости .

Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу, — отметил дипломат.

По его словам, ограничения коснулись учителей, поваров, садовников, водителей. Антонов напомнил, что предлагал госдепартаменту вывести административно-технический персонал из системы «разменов».

Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем... Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет, — заявил Антонов.

Информацию американских СМИ об отказе в визах учителям дипломат назвал «давлением и выламыванием рук». Он пояснил, что политика нажима на российскую сторону не принесёт результатов.

Ранее News.ru сообщал, что российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. Официальные лица США назвали этот отказ попыткой давления, сообщила The New York Times. Школа, в которой работают преподаватели, обучает детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Большая часть педагогического коллектива при этом — носители языков из-за границы.