Зюганов заявил о «долговом рабстве» для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/5e60e742-baa6-11eb-819b-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Геннадий Зюганов считает, что большинство пенсионеров попали в «долговое рабство» из-за того, что цены растут, а жить людям на что-то надо. Поэтому россияне идут к ростовщикам, а после попадают в лапы коллекторов, выразил мнение лидер КПРФ в своём Telegram-канале.

По словам политика, в прошлом году объём просроченных долгов в стране вырос на 168 млрд рублей, что составляет 22%.

Банки передали на взыскание коллекторам полтриллиона рублей! Важно подчеркнуть: среди попавших в долговое рабство — 1,3 млн пенсионеров! Люди идут к ростовщикам, так как цены, несмотря на неоднократные заверения власти, продолжают расти. А выживать на что-то надо, — отметил лидер КПРФ.

Зюганов добавил, что в стране на 60% подорожали удобрения, и это уже приведёт к новому росту цен на продукты. Люди будут вынуждены снова брать кредиты, хотя уже в апреле банки выдали на руки рекордную сумму: порядка 2 млн рублей. Причина всего этого, по мнению главного коммуниста страны, кроется в «обнищании народа».

Днями ранее политик также сделал заявление о том, что страна «вымирает, нищает и деградирует». И чтобы остановить этот процесс, нужно сформировать новый госбюджет. Также Зюганов считает, что кабмин недостаточно поддержал людей во время пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, российские партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» набрали в свои составы «уродов» и переманивают в свои ряды «недалёких» членов ЛДПР. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава либерал-демократов Владимир Жириновский.