Зюганов предложил отказаться от трёхдневного и дистанционного голосования

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил на встрече с Владимиром Путиным отказаться от трёхдневного и дистанционного голосования. Предложение прозвучало на встрече руководителей политических партий с президентом, трансляцию которой вёл телеканал «Россия 24».

Трёхдневка и административка, связанные с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесёт и политическую систему. Потому что когда не нужны наблюдатели, не нужны партии, не нужны комиссии, и три программиста, один оператор и заказчик будут определять судьбу страны, то ничего, кроме конфуза и неприятностей, это не принесёт, — аргументировал Зюганов.

Президент в ответ предложил подумать, как сделать проведение голосования таким образом, чтобы оно было максимально прозрачным. Причём сделать это надо не только со стороны КПРФ, но и «Единой России». Путин добавил, что он прислушался к тем, кто сказал, что онлайн-голосование неизбежно и оно удобно для людей. Власти же в ответ сделают всё, чтобы оно было максимально прозрачным и честным.

Ранее Владимир Путин заявил, что сомневаются в дистанционном электронном голосовании те, кому не понравился результат выборов в Госдуму. Глава государства считает, что это не связано с качеством его организации.