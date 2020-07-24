Зюганов назвал недоразумением трёхдневное голосование

https://static.news.ru/photo/7466eae2-cdbb-11ea-af62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Лидер КПРФ назвал голосование на сентябрьских выборах в течение нескольких дней недоразумением. Также, по его мнению, голосование в неприспособленных для этого местах является «полным безобразием».

Когда предлагают голосовать на пляже, в курилке или ещё где-то, это полное безобразие. И нельзя голосовать по 3-4 дня, это тоже недоразумение, — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Зюганова, никто не будет «сидеть по 3-4 дня» в избирательных комиссиях и такие выборы являются «прямым путём к Майдану, бунту и всему остальному».

Многодневное голосование и непривычные для этого места были впервые опробованы в России на плебисците по поправкам в Конституцию. С предложением распространить многодневное голосование на выборы разных уровней выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Такой формат голосования в РФ теперь будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.