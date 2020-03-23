Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.
Фигурантом стала немецкая компания Удодова VG Cargo,
Ранее швейцарские и российские правоохранительные органы уже расследовали дела в отношении Удодова. В 2011 году в России его подозревали в попытке хищения денег из бюджета под видом возврата НДС,
Как писал NEWS.ru, Фонд борьбы с коррупцией провёл расследование, которое выявило наличие нескольких квартир в Нью-Йорке у Удодова. По данным ФБК, бизнесмен в 2009 году приобрёл пять квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.
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