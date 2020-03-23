https://static.news.ru/photo/fd1b6496-6cf7-11ea-9f12-fa163e074e61_660.jpg Александр Удодов Фото: Александр Удодов/vk.com

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.

Фигурантом стала немецкая компания Удодова VG Cargo, передаёт Tages Anzeiger. По данным следствия, в 2012 году на счета организации поступили деньги, полученные через мошенничество с налогами в России. Силовики оценивают сумму аферы в 88 млн швейцарских франков (около 2,7 млрд рублей по курсу 2013 года и примерно 7 млрд по действующему курсу).

Ранее швейцарские и российские правоохранительные органы уже расследовали дела в отношении Удодова. В 2011 году в России его подозревали в попытке хищения денег из бюджета под видом возврата НДС, писал РБК. Позднее мужчина получил статус свидетеля в этом деле. В 2014 году в Швейцарии закрыли расследование об отмывании денег, так как власти РФ отказались предоставлять необходимые данные.

Как писал NEWS.ru, Фонд борьбы с коррупцией провёл расследование, которое выявило наличие нескольких квартир в Нью-Йорке у Удодова. По данным ФБК, бизнесмен в 2009 году приобрёл пять квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.

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