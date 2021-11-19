В ГД оценили резолюцию США о непризнании Путина президентом после 2024 года

Внесение в Конгресс США проекта резолюции о непризнании нынешнего лидера РФ Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в мае 2024 года является «хайпом» и попыткой авторов документа привлечь к себе внимание, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по международным делам Светлана Журова. Авторами резолюции выступили демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон.

У нас даже в регионах [России], если взять местные законодательные собрания, ряд депутатов, бывает, выходят тоже с очень необычными инициативами, которые, кстати, не будут нести рекомендательный характер, а, в общем-то, несут в себе настоящую законодательную инициативу. Так что, люди хайпуют, люди каким-то образом привлекают к себе внимание. Я считаю, что это больше привлечение внимания, чем что-либо другое, — подчеркнула Журова.

Она добавила, что никогда не слышала, чтобы в международной практике составлялись подобные документы задолго до самого события. Журова добавила, что беспокойство по поводу возможного переизбрания Путина на пятый президентский срок испытывают не только авторы документа.

Там русофобских настроений намного больше. У многих это связано с Путиным. Сложно понять аргументацию людей, залезть к ним в голову, понять, что ими движет. <...> Конечно нет, [обращать внимание на это не надо]. Тем более где Америка, где Россия, — отметила Журова.

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными. Вторым соавтором проекта выступил республиканец Джо Уилсон.

If Putin remains in power beyond May 2024, the US should refuse to recognize him as president of Russia. We should not recognize an autocrat violating term limits, rigging elections and abusing human rights. https://t.co/DzwoC7lIII — Steve Cohen (@RepCohen) November 18, 2021

Отмечается, что любая попытка Владимира Путина остаться в должности президента после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Также поясняется, что резолюция будет носить рекомендательный характер даже в случае её принятия.

Так называемое обнуление президентских сроков стало частью поправок, которые были внесены в основной закон страны. Обновлённая Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Поправки позволяют Путину ещё два раза занять пост главы государства. Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик был премьером правительства, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.

Ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года приведёт к разрыву российско-американских отношений. Сам документ он назвал циничным и лишённым какого-либо здравого смысла.