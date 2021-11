В ГД оценили резолюцию США о непризнании Путина президентом после 2024 года

Она добавила, что никогда не слышала, чтобы в международной практике составлялись подобные документы задолго до самого события. Журова добавила, что беспокойство по поводу возможного переизбрания Путина на пятый президентский срок испытывают не только авторы документа.

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными. Вторым соавтором проекта выступил республиканец Джо Уилсон.