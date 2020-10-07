Журналисты узнали детали санкций ЕС против РФ из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/94638830-08a0-11eb-9585-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Скрин с видео вДудь/youtube.com

Новые санкции Европейского союза против России из-за отправления политика Алексея Навального практически неизбежны. Однако эти меры затронут только активы российских чиновников и их право на въезд в ЕС.

Главы стран Евросоюза, в том числе канцер Германии Ангела Меркель, уверены, что российские власти виновны в применении химического яда из группы «Новичок» против оппозиционера. Кроме того, у немецких властей сохраняются другие претензии к РФ: убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году и попытку кибератаки на компьютерные системы бундестага в 2015 году, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом в Берлине не планируют вводить санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2» и хотят солидаризироваться с другими странами ЕС. При этом представители Евросоюза признали разницу между «делом Скрипалей» и отравлением Навального, так как во втором случае инцидент произошёл на российской территории. Кроме того, введение мер может быть осложнено необходимостью достичь консенсуса всех государств союза, говорится на сайте агентства.

Накануне Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны, если российские власти не объяснят отравление Навального.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.