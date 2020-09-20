Жириновский в программе Соловьёва заявил, что Навального нужно арестовать

https://static.news.ru/photo/c934e9f4-fab9-11ea-abf8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: vk.com/zhirinovskyv

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьёв-Live» на YouTube заявил, что политического блогера Алексея Навального и всю его команду необходимо арестовать, чтобы провести расследование.

Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это «Новичок», то он является распространителем химического оружия, — привели слова Владимира Жириновского на портале URA.RU.

Он добавил, что инцидент с Алексеем Навальным создан, чтобы сделать из России «страну-изгоя», а затем возбудить международное уголовное дело в Гааге.

Как писал NEWS.ru ранее, журналист Владимир Познер заявил, что Западу глубоко наплевать на Алексея Навального. По словам журналиста, всё происходящее — не более чем «грязные политические игры» европейских стран, а через пару месяцев об оппозиционере забудут.