Жириновский: русские должны получить представительство во власти Казахстана

Частью политических реформ в Казахстане должно стать предоставление русским представительства во власти республики, особенно в тех регионах, где русские составляют большинство населения или значительное меньшинство. Истоки беспорядков в Казахстане лежат в советском прошлом республики, в частности в привлечении местного населения в органы управления, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Жириновский пояснил, что соответствующее распоряжение генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва «разрушило вековой образ жизни казахов». По словам лидера ЛДПР, они «упирались, не хотели» жить в городах, но их туда «потащили». При этом оттуда уезжали русские.

Сегодня в Алма-Ате ничего бы не случилось, если бы мы, русские, остались там. Это был самый русский город. Была бы более честная экономика, не было бы клановости и землячества, — заявил Жириновский.

Ранее глава ЛДПР сообщил, что причины происходящих событий в Казахстане кроются в слишком большом неравенстве между бедными и богатыми, а также в отсутствии подлинной демократии. По словам политика, у власти в республике уже более 30 лет находится одна команда, ничего нельзя критиковать, в итоге люди не выдерживают.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы приступили к охране аэродромов и ключевых объектов социальной инфраструктуры в Казахстане. В ведомстве отметили, что продолжается переброска в республику подразделений Ивановского соединения ВДВ и 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране. Миротворческие силы были введены в республику по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.