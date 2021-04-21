Жириновский пригрозил Украине уничтожением

https://static.news.ru/photo/801e2190-a2a7-11eb-84c7-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украине грозит полное уничтожение, если она продолжит цепляться к России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Будете к нам цепляться — уничтожим, — цитирует Жириновского издание URA.RU.

По мнению политика, избежать этой участи Киев может, только если прекратит вмешиваться в дела России. Кроме того, Жириновский отметил, что Украины как государства не существует. «Это Киевская губерния, как было при царе», — считает он. При этом глава ЛДПР подчеркнул, что Россия не стремится завоёвывать украинские территории.

Ранее Жириновский заявил, что Украина должна присоединиться к России и стать её частью в виде губерний. Он считает, что власти регионов юго-востока Украины могут последовать примеру Крыма. Им следует, как и на полуострове в 2014 году, провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Политик также уверен, что Украина исчезнет как государство, поскольку НАТО за неё воевать не будет. По его мнению, власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.