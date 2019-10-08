Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что партию «Яблоко» следует распустить из-за её позиции в отношении Крыма.
Политик пояснил, что партия официально отказывается признавать принадлежность полуострова России и при этом участвует в выборах.
Жириновский также возмутился тем, что Минюст не реагирует на заявления членов «Яблока» по крымскому вопросу, хотя отечественное законодательство запрещает призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности страны, сообщает «
Ранее News.ru писал, что Жириновский высказался за присоединение к России Белоруссии и Украины. По его словам, эти страны «расцветут», когда образуют вместе с РФ одно государство с единой валютой, которая будет сильнее евро.
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