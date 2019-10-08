https://static.news.ru/photo/0c5d027c-e9c5-11e9-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что партию «Яблоко» следует распустить из-за её позиции в отношении Крыма.

Политик пояснил, что партия официально отказывается признавать принадлежность полуострова России и при этом участвует в выборах.

Жириновский также возмутился тем, что Минюст не реагирует на заявления членов «Яблока» по крымскому вопросу, хотя отечественное законодательство запрещает призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности страны, сообщает « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что Жириновский высказался за присоединение к России Белоруссии и Украины. По его словам, эти страны «расцветут», когда образуют вместе с РФ одно государство с единой валютой, которая будет сильнее евро.