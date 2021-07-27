Жириновский обвинил отца Навального в развале России

Владимир Жириновский назвал виновными в развале России отца оппозиционера Алексея Навального и коммунистов. Так лидер ЛДПР ответил на вопрос юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан властями РФ иноагентом и экстремисткой организацией, запрещён на территории РФ) Любови Соболь, видео опубликовано на YouTube-канале.

Соратница Навального спросила политика, кто виноват в том, что в России столько бедных.

Коммунисты, — не сомневаясь ответил Жириновский.

Также политик утвердительно ответил, что и отец Навального участвовал в развале страны. К тому же он назвал коммунистами Владимира Путина, Дмитрия Медведева и премьера Мишустина.

И папаша Навального был членом КПСС, — аргументировал глава ЛДПР.

Однако, заметил политик, сейчас в стране намного лучше, чем было при Борисе Ельцине.

Накануне выборов в Госдуму ЦИК сократил федеральный список ЛДПР, убрав сразу четырёх кандидатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил общефедеральную часть списка. Всего там оказались 15 кандидатов.

Ранее ЦИК опубликовал декларации кандидатов в Госдуму, согласно которым Жириновский и Прилепин входят в пятёрку лидеров по доходам. Глава ЛДПР отчитался о доходе в 39 млн рублей, писатель от «Справедливой России — За правду» заработал свыше 34 млн рублей.