Жириновский назвал единороссов, коммунистов и эсеров «уродами»

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Российские партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» набрали в свои составы «уродов» и переманивают в свои ряды «недалёких» членов ЛДПР. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава либерал-демократов Владимир Жириновский.

По его мнению, человек, который «прошёл школу ЛДПР», ценится в других партиях. Даже если он «дурак дураком», его стараются переманить.

Они [остальные партии. — NEWS.ru] знают, что он будет работать лучше, чем те уроды, которых они набрали, которые понятия не имеют, что такое партийная работа и как побеждать на выборах, — заявил Жириновский в эфире.

Он также пожаловался на плагиат. По его словам, партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» присваивают идеи ЛДПР и выдают их за свои.

В качестве примера он привёл ситуацию с законом о повышении возраста для приобретения оружия, который, по его словам, давно уже предложен ЛДПР и «пять лет валялся в портфеле проектов». А сейчас его якобы вносят от имени «Единой России».

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить «левые партии» и потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.