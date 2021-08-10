Засланный казачок Николай Арефьев

О таком подарке соперники КПРФ могли только мечтать: видный списочный депутат — коммунист Николай Арефьев — призвал граждан работать по 10 дней в неделю, вкалывать субботы и воскресенья напролёт, а за предложение переходить на «четырёхдневку» — расстреливать. Вот так по-корчагински, рванув рубаху на груди, выступил профессиональный политик, многократно избиравшийся по федеральному партийному списку, который уже поэтому живого избирателя, готового махать кайлом без отпусков и выходных, в глаза давно не видел.

Как-то странно развивается предвыборная кампания самой, казалось бы, левой партии. Сначала в список включают «клубничного короля» Павла Грудинина, заранее зная, что на него есть офшорный компромат. А учитывая, что речь идёт о типичном буржуа, который нажился на «прихватизации» 90-х, то и выстраивать версию очередного гонения на партию чрезвычайно трудно. Теперь ещё один энтузиаст с гарантированным проходным депутатским местом просто бьёт кормящую его мать-партию под ребро.

Президент Владимир Путин уважительно говорит о ведущей политической роли рабочего класса. Лидер единороссов Дмитрий Медведев — известный адепт постепенного продуманного перехода на четырёхдневную рабочую неделю. И его, видимо, в понимании Арефьева следует поставить к стенке первым. Владимир Жириновский, который ещё многократно поиронизирует (в этом можем быть уверенными) над словами коммуниста, позирует на стройплощадке в рабочей спецовке и даже демонстрирует подобие мозолей. И на таком фоне крик души вечного депутата выглядит как чистой воды мазохизм или патологическое недомыслие.

Николай Арефьев duma.gov.ru

Помнится, не так уж давно типичный олигарх Михаил Прохоров, одно время игравший в политику, также на голубом глазу предлагал увеличить для пользы дела рабочую неделю до шестидесяти часов. Так на то он и олигарх и, так сказать, эксплуататор, чтобы попытаться выжать максимум прибыли из своих работников. Прохоров был абсолютно логичен, но очень быстро был жёстко поправлен сверху. И вскоре вернулся к привычному образу жизни вдали от политических перипетий.

Выходит, коммунист призывает вкалывать на прохоровых и дерипасок ради роста их прибылей, появления у них яхт безумного размера и особняков на Лазурном берегу? Может, Арефьев долго спал, потерял ощущение реальности и забыл, что у нас в стране основа экономики — частная собственность.

Может, Арефьев, как и многие его однопартийцы, не читал работ Карла Маркса. А ведь основоположник марксизма прямо писал и говорил, что богатство общества определяется величиной свободного времени у населения. Понятно, что какой-то там экономист из прошлого целому депутату не указ. Но ведь именно у памятника Марксу коммунисты до сих пор проводят митинги. Может, надо дать депутату почитать «Капитал». Все четыре тома.

Похоже, всё это тянет на сознательную провокацию ради конкурентов. В то время как КПРФ много говорит о защите социальных прав и свобод, типичный представитель партийной бюрократии призывает чуть ли не к организации трудовых армий. Недаром в народе говорят: языком молоть не мешки ворочать.