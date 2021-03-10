Заседание СБ ООН по Крыму назвали «клоунским междусобойчиком»

https://static.news.ru/photo/dea11332-8239-11eb-abb9-96000091f725_660.jpg Александр Молохов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал смехотворным неформальное заседание Совбеза ООН по теме Крыма.

Мероприятие должно состояться 12 марта по инициативе Эстонии. В нём примут участие европейские члены Совбеза и США.

Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных «крымоненавистников», поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», — цитирует Молохова РИА Новости.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале отметил, что Запад уже давно использует годовщину возвращения Крыма в состав России в качестве повода «постенать» над мнимыми нарушениями прав человека на полуострове и напомнить о своём непризнании Крыма российским.

По его словам, РФ предложила пригласить на заседание самих крымчан, поскольку никто лучше них о жизни на полуострове рассказать не может. Однако Эстония эту инициативу отвергла.

Взяв долгую паузу, коллеги нам предсказуемо отказали, даже не назвав причину, правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна, — написал он.

Полянский добавил, что Москва по согласованию с жителями Крыма объявила о проведении собственной подобной встречи. Она должна состояться 17 марта. Он выразил надежду на то, что в ней примут участие западные коллеги.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма решили засудить организаторов водной блокады полуострова. Спикер местного парламента Владимир Константинов поручил оценить ущерб, нанесённый полуострову и РФ в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные будут использованы для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам блокады.