Толстой объяснил, почему Запад стирает память о подвигах советских людей

https://static.news.ru/photo/b11b6eee-b029-11eb-9a40-96000091f725_660.jpg Пётр Толстой Фото: duma.gov.ru

Запад предпринимает отчаянные усилия в попытках стереть из памяти героический подвиг советского народа в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказал зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой. По его мнению, в этом выражается «неблагодарность со стороны европейцев по отношению к стране, без которой победа была бы невозможна», передаёт АГН «Москва».

Сносы памятников советским воинам в Чехии и Польше, игнорирование представителей России на праздновании годовщины высадки союзнических войск в Нормандии — всё это свидетельство попыток переписать историю, подчеркнул депутат.

В Европе было партизанское движение, сопротивление, но память об этом не так сильна, как у нас. Мы её сохранили именно потому, что понесли чудовищные потери. Для стран ЕС это уже далёкое прошлое. Они пытаются переписать историю и подать её так, будто победили американцы и англичане, которые воевали последние сто дней, — сказал Толстой.

По его мнению, задача России в нынешних реалиях — защитить историческую память о военных подвигах советских людей и сберечь имена героев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во Второй мировой войне «выиграть без советского солдата было невозможно». Сразу после победы, напомнил он, это оценили союзники — и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и американский президент Франклин Рузвельт. Однако «как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», посетовал политик. Сегодня, по его словам, на Западе забыли о том, что именно Советский Союз заложил основу победы в войне.