https://static.news.ru/photo/b383f6c6-1a0a-11ea-9b3d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: City News Moskva/Global Look Press

Сайт Ксении Собчак, который заработал в предвыборную президентскую кампанию, закрылся. Это может говорить о том, что телеведущую больше не интересует политическая карьера.

Речь идёт о сайте «Собчак против всех», на закрытие которого обратил внимание журналист Сергей Простаков.

Бесконечно грустный скриншот, — написал журналист в своём Telegram-канале, скопировав пустующее окно на месте сайта.

На этом портале Ксения Собчак публиковала свои политические заявления. В частности, о том, что пришла в политику «всерьёз и надолго». В ходе избирательной кампании экс-кандидат в президенты обещала после продолжить свою политическую карьеру и действительно какое-то время проявляла себя в «Партии перемен» Дмитрия Гудкова.

Однако вскоре Собчак решила, что журналистика ей ближе, и устранилась от работы в партии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак, режиссёр Тимур Бекмамбетов, телеведущий Михаил Шац и другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии. Церемония награждения, которую вели Иван Ургант и Александр Гудков, прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве.