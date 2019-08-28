https://static.news.ru/photo/ba0663b2-c997-11e9-a9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает быстрого и полного оправдания главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных обвинений.

<....> Надеемся, что данный пример — я говорю о сегодняшнем освобождении — послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине, — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Ранее сам Вышинский заявил, что его задержание стоило Петру Порошенко поста президента Украины.

Как писал News.ru, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене. 17 мая 2018 года он был арестован Херсонским городским судом.

Сам Вышинский неоднократно отвергал все обвинения и заявлял о своей невиновности. Он подчёркивал, что не согласен на обмен с находящимися на территории России украинскими заключёнными, так как виновным себя не считает. Суд продлевал ему меру пресечения, в общей сложности журналист провёл под арестом более года.

28 августа 2019 года Вышинский был освобождён под личное поручительство. Теперь он по первому требованию обязан являться в суд или к следователю. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под ареста шагом на пути к справедливости в его отношении. В Кремле также приветствовали решение киевского суда об освобождении журналиста.