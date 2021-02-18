Захарова высказалась о перспективах разрыва отношений с Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/0787482a-7213-11eb-9d46-96000091f725_660.jpg Фото: МИД РФ

Россия придерживается принципов откровенности и прозрачности в отношениях с ЕС, но готова к разрыву отношений, если такая инициатива будет исходить от Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Антонимы».

На протяжении многих лет, десятилетий позиция наша была откровенна, открыта, прозрачна, и, по-моему, очень понятна: мы за взаимодействие. Есть только один нюанс — оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным тоже не плохо было бы. На какой платформе? На базе международного права, Устава ООН, — заявила Захарова.

Она отметила, что по этой причине слова главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС не являются чем-то новым в политике Москвы.

Слово «готов» имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы к этому стремимся? Нет, мы к этому не стремились никогда, и это из года в год переподтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому [разрыву] придёт сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, — заключила Захарова.

Ранее Мария Захарова предостерегла Брюссель от введения новых санкций в отношении России из-за приговора в отношении оппозиционера Алексея Навального. Она подчеркнула, что в случае принятия ограничительных мер на них последует «соразмерный ответ».

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад выстраивает отношения с Россией с 40-х годов XX века, основываясь на постулате о необходимости занять жёсткую позицию. Он напомнил, что впервые это было выражено в «длинной телеграмме» американского дипломата Джорджа Кеннана