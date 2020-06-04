Захарова: Россия готова принять от ФРГ данные о кибератаке на бундестаг

https://static.news.ru/photo/7e6e9cba-a674-11ea-aefe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Россия согласна принять и рассмотреть данные о кибератаке на бундестаг в 2015 году, если они действительно есть у властей Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что до сих пор Берлин не только не представил доказательств вины РФ в кибератаке, но даже не объяснил, на чём именно основываются его обвинения.

Сейчас немецкие власти утверждают, что обладают некими «надёжными свидетельствами», добавила Захарова. При этом сделала акцент на том, что Берлин получил их от США.

Если германская сторона на самом деле располагает поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть, — цитирует слова представителя МИД ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Германии вызывал посла РФ Сергея Нечаева для беседы из-за дела о хакерской атаке. Дипломату сообщили, что Берлин намерен добиться санкций в отношении причастных к инциденту, в том числе россиянина Дмитрия Бадина.