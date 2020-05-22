Захарова: РФ отвергает все претензии США по Договору по открытому небу

https://static.news.ru/photo/c63d5610-9c3a-11ea-9049-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона отвергает все претензии Соединённых Штатов к Москве по Договору по открытому небу (ДОН_, заявила официальных представитель МИД Мария Захарова.

При этом она отметила, заявления США, это «просто очередные обвинения».

Мы отвергаем, потому что у нас со своей стороны претензий к американской стороне не то, что намного больше, они есть конкретные, — подчеркнула она.

Захарова уточнила, все претензии России были опубликованы «и в апреле, и в феврале, и за много месяцев до этого», передаёт «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, ранее в МИД России заявили, что Москва 22 мая сделает официальное заявление по поводу решения США выйти из Договора по открытому небу. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, ведомство получило официальную ноту от посольства США в Москве.

В Соединённых Штатах сообщили, что 22 мая официально уведомят участников ДОН о своём выходе. В качестве причины американская сторона назвала якобы несоблюдение РФ условий договора. Также президент США Дональд Трамп не исключил, что если Москва будет следовать документу, решение будет изменено.

