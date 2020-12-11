Захарова рассказала, как Джен Псаки подарили розовую шапку-ушанку

https://static.news.ru/photo/09e4f5b2-3bc8-11eb-a627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Розовая шапка-ушанка со звездой, вручённая российской стороной официальному представителю Госдепартамента США Джен Псаки в 2014 году, подарила ей много приятных эмоций и радует до сих пор. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До сих пор всех веселит розовая шапка, которую мы подарили нашим американским партнёрам-коллегам из Госдепа, — рассказала в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества «ВКонтакте» «Большая перемена» Захарова.

Она добавила, что традиционный русский сувенир необычного розового цвета, породил много шуток и веселит многих до сих пор.

В январе 2014 года в Париже проходили переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии «Женева-2». Перед началом переговоров Керри преподнёс две картофелины в подарок Лаврову. Ранее они в телефонном разговоре в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо, поэтому подарок вызвал смех с обеих сторон.

Российская же сторона подготовила «симметричный ответ», вручив Джен Псаки розовую шапку. Позже она призналась, что ушанка хранится у неё дома.

Как писал NEWS.ru, Мария Захарова сообщила, что взяла себе собаку из приюта. Она рассказала, что щенку три месяца, Панди — «девочка» и у неё есть интересная особенность — гетерохромия, то есть разный цвет радужных оболочек. Один глаз у собаки ярко-голубой, а второй — карий. По её словам, Панди и других щенков из помёта волонтёры обнаружили под бетонной плитой.

Ранее стало известно, что в семье победившего на президентских выборах США демократа Джо Байдена живут две немецкие овчарки, которых будущий президент после инаугурации планирует взять с собой в новый дом — резиденцию президента США. При этом пёс Мэйджор в этом случае станет первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме.