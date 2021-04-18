Захарова: заявления Праги должны были «перекрыть» новость о перевороте в РБ

https://static.news.ru/photo/ce706376-a04a-11eb-a30b-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления из Чехии нужны были Западу, чтобы «перекрыть» информацию о готовящемся перевороте на территории Белоруссии. Об этом в воскресенье, 18 апреля, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам Захаровой, действия Чехии показывают, что страна лишена самостоятельности в международных делах и в отношениях с Москвой. Официальный представитель МИД заявила, что действия Праги совершенно карикатурны.

Как отметила дипломат, Россия уже в ближайшее время объявит об ответных шагах на высылку своих послов. По поводу жёсткости встречных мер она заметила следующее.

В этом вопросе не стоит забегать вперёд. Впереди рабочая неделя. Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их (чешскую сторону. — NEWS.ru), я думаю, в ближайшее время, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно о высылке из страны 18 российских дипломатов. Дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице. Инцидент произошёл в 2014 году.

Как передавал NEWS.ru, МИД РФ выразил решительный протест Праге после объявления о высылке российских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.