Захарова раскритиковала США за разрыв отношений с ВОЗ

https://static.news.ru/photo/f6e067c8-a200-11ea-b7da-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей США о завершении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Она подчеркнула, что своим решением Соединённые Штаты наносят удар по мировой системе здравоохранения.

В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, — процитировали представителя МИД РФ в ТАСС.

Кроме того, она отметила, что США не предложили никакой альтернативы ВОЗ и не продемонстрировали миру превосходство в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Мария Захарова также сообщила, что правительство США пытаясь возложить ответственность на других, в том числе в вопросе выхода из договорённостей в сфере стратегической безопасности. Она считает, что Соединённые Штаты планомерно делают шаги по разрушению стабильности в мире, периодически обвиняя то Россию, то Китай.