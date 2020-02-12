https://static.news.ru/photo/97c0cc70-4db3-11ea-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение США потратить сотни миллионов долларов на противодействие России. По её мнению, эти средства американским властям следовало бы направить на гуманитарные цели.

Под миллиард долларов выделяется на противодействие России просто в политическом плане. Ведь эти же деньги можно пустить на гуманитарную помощь, — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель ведомства также добавила, что Вашингтон мог бы поддержать научно-исследовательские центры в выработке ответов на актуальные угрозы современности.

Ранее NEWS.ru писал, что в проекте бюджета США на 2021 финансовый год предусмотрено выделение около $800 млн на противодействие РФ и борьбу с российской «пропагандой и дезинформацией». По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, Штаты видят в России одного из своих главных врагов, поэтому используют бюджет в качестве инструмента экономической агрессии.