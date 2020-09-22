Захарова пообещала Пескову «не без удовольствия» прокомментировать санкции

https://static.news.ru/photo/16e33a66-fccc-11ea-be0b-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приняла сигнал от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который заявил, что готов оставить «удовольствие» комментировать высказывания госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях «своей коллеге Маше».

Завтра (23 сентября. — NEWS.ru) на брифинге всё будет. Не без удовольствия, — написала в Facebook дипломат.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица». По его словам, Вашингтон готов дать жёсткий ответ РФ на ситуацию с предполагаемым отравлением оппозиционного политика.

Дмитрий Песков, говоря об «удовольствии» для Марии Захаровой комментировать вероятные американские санкции, вероятнее всего, имел ввиду курьёзный случай с официальным представителем МИД РФ. Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с представителями самопровозглашённого Косово. Позже в Сети стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу».

Александр Вучич заявил, что ироничный пост Марии Захаровой является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Вучич сказал, что больше не хочет это обсуждать. Сама Захарова пояснила, что её публикация была неверно истолкована, писал NEWS.ru.