Захарова ответила главе Пентагона о выпадавших из самолётов афганцах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оказалась шокирована заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США не могут подтвердить информацию об афганцах, выпавших из самолёта в ходе эвакуации американских военных из аэропорта в Кабуле. О своих впечатлениях Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях всё про неких русских хакеров, про какие-то «Новички», а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолёта, который оснащён всеми формами слежения, они ответить не могут, — задалась вопросом российский дипломат.

Ранее СМИ распространили видеокадры, на которых было показано, как люди выпадают из американского транспортного самолёта, вылетающего из Кабула. Предположительно, это местные жители пытались бежать из страны, зацепившись за шасси.

В последние недели движение «Талибан» произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.