https://static.news.ru/photo/a3b27a16-71b1-11ea-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала бывших соотечественников, которых мировая пандемия коронавируса вынудила возвращаться в Россию.

По словам дипломата, ежедневно она и другие сотрудники МИДа обрабатывают звонки и сообщения от оказавшихся заграницей россиян. В субботу чиновнице якобы позвонила обеспеченная пара, которая решила послать в Лондон частный самолёт для эвакуации сына. Просившие о помощи заявили, будто британские власти аннулировали медстраховки и взвинтили цену тестирования на коронавирус.

Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, который титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливал государство. <...> А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!» Разве? — написала Захарова в Facebook.

Дипломат предложила репатриантам вспомнить об уважении к народу, «сдувая пыль с российских паспортов».

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки. В мире пандемия COVID-19 охватила более 664 тысяч.