Захарова оценила высылку чешских дипломатов из России

https://static.news.ru/photo/a0af6632-a1fb-11eb-acb7-96000091f725_660.jpg Фото: mid.ru

Решение российских властей о высылке сотрудников посольства Чехии в Москве — адекватный ответ на действия Праги, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Я бы назвала это (высылку российских дипломатов из Праги. — NEWS.ru) агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даём адекватный ответ, — сказала она в эфире телеканала РБК.

По её словам, в Праге должны понимать, что Россия будет отвечать. Чем больше «разрушительных действий» чешские власти будут предпринимать, тем серьёзнее будет ответ.

Власти Чехии 17 апреля потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. Их заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и причастности к взрывам на военных складах на востоке страны в 2014 году.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. По словам главы МВД республики Яна Гамачека, реакция российской стороны оказалась сильнее, чем ожидали в Праге. Он отметил, что чешская сторона может выслать из страны всех российских дипломатов.