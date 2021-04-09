Захарова оценила возможные последствия вступления Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/03421b46-9914-11eb-9020-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Вступление Украины в НАТО спровоцировало бы масштабную эскалацию на юго-востоке государства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила во время брифинга, что Москва призывает Киев не заниматься провокациями, а следовать Минским договорённостям.

Она добавила, что обострение ситуации грозит необратимыми последствиями для государственности Украины, а власти страны живут иллюзиями по поводу решения проблемы военным путём, передаёт официальная страница МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведёт к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, — резюмировала Захарова.

Она призвала Киев и страны Альянса прекратить «доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию», остановить военные приготовления и нагнетание напряжённости в Донбассе, а также не предпринимать действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе. Урегулировать конфликт в Донбассе возможно только путём прямых переговоров, невозможных из-за нежелания Киева вести политическую дискуссию, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, Киев практически заблокировал такую возможность и постоянно затягивает выполнение политической части Минских соглашений.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Чёрном море начались учения Военно-морского флота Украины. В результате мероприятий была ограничена работа морских портов в Херсоне, Ольвии, Черноморске, Одессе, Южном и Николаеве. Манёвры начались без предупреждения на фоне обострения обстановки в Донбассе и заявлений президента Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО как о единственном способе разрешить проблему в регионе.