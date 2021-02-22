Захарова объяснила свой комментарий о Навальной под новостью об убийстве

https://static.news.ru/photo/06ffa032-75dd-11eb-9c38-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает «совершенно резонным» свой вопрос о жене политика Алексея Навального Юлии под новостью об убийстве девушки в Кемерово.

В комментариях и до этого обсуждались дела Навального и [Любови] Соболь. Если они не подчищены, это ясно видно. А когда я задала свой совершенно резонный вопрос о «визите дамы» (возвращении Юлии Навальной из Германии. — NEWS.ru), на меня обрушился шквал травли и угроз. То есть если это вопрос не про ёршики и 3D-документалистику (фильм-расследование Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки». — NEWS.ru), его нельзя задавать? — сказала дипломат.

Она добавила, что писала отдельный пост о возвращении Навальной. По её мнению, эта информация «гораздо важнее» событий, о которых 22 февраля сообщал телеканал «Дождь», передаёт «Подъём».

22 февраля в социальной сети Facebook телеканал «Дождь» опубликовал ссылку на новостную заметку о жительнице Кемерово, которую убивали несколько часов в её квартире, а полицейские не приезжали на место происшествия несмотря на то, что соседи много раз звонили в экстренные службы из-за криков. Захарова оставила комментарий к этой новости.

«Телеканал „Дождь“ не встретил в аэропорту Юлию Навальную, которая вернулась из Германии после неафишируемой поездки» — была такая новость? — написала Захарова.

При этом «Дождь» публиковал на сайте информацию о возвращении Навальной. Как писал NEWS.ru, данные о возвращении жены политика распространил Telegram-канал «112». Он опубликовал видео, на котором Навальная отказывается общаться с людьми, которые представились журналистами.

По информации СМИ, Навальная летала в Германию с частным визитом. Она и её представители никак не комментировали данные о поездке.