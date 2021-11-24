Захарова обвинила США во вмешательстве в энергополитику других стран

Вашингтон вмешивается в энергетическую политику суверенных стран, не зная при этом собственных потребностей в энергии и не имея базовых представлений о многих других вопросах, о чём свидетельствуют в том числе выступления официальных лиц. Об этом в своём Telegram заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Свой пост Захарова сопроводила видеозаписью брифинга министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. В ходе брифинга министр заявила, что не располагает информацией о количестве нефти, потребляемой США в день.

Министр энергетики США не знает, сколько её страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток — 2» необходимо вводить санкции, — прокомментировала запись Захарова.

По её мнению, США «не владеют базовыми представлениями» о многих вещах, начиная с соблюдения прав человека и свободы слова и до энергопотребления, однако «берутся переделывать весь мир».

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырьё. В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Отмечается, что 32 млн баррелей нефти станут предметом биржевого обмена, ещё 18 млн предполагается продать в течение нескольких месяцев.