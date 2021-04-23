Захарова назвала сообщение Борреля о России грубой дезинформацией

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В Москве ожидают, что Брюссель перестанет использовать грубую дезинформацию о «российской агрессии» против Украины и начнёт искать пути для налаживания взаимодействия с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в личном блоге главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Ожидаем, что в Брюсселе прекратят распространять грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-есовского взаимодействия, — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте российского ведомства.

Она добавила, что это пошло бы на пользу в том числе и для достижения Европейским союзом «стратегической автономии» от партнёров за океаном.

Как сообщалось ранее, дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) изменила слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, утверждавшего о развёртывании у границ с Украиной 150 тысяч российских военных. В стенограмме его выступления после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД говорится уже о 100 тысячах человек.

Украинские и западные политики в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны РФ. Так, в Вашингтоне также заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.