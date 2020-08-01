Захарова назвала расследование катастрофы Ту-154 бесконечной фантазией

https://static.news.ru/photo/26a83a70-d3df-11ea-a81f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выводы правительственной комиссии Польши по повторному расследованию катастрофы самолёта Ту-154 президента Леха Качиньского. По её словам, следствие превращается в бесконечную фантазию.

Захарова обратила внимание на утверждение комиссии о том, что тротил, взрыв которого якобы привёл к крушению самолёта польского лидера, был заложен в воздушное судно во время ремонта в России.

Это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой (вымышленный регион на юге США, придуманный писателем Уильямом Фолкнером. — NEWS.ru) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, — написала она в Facebook.

Самолёт Качиньского потерпел катастрофу 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту, помимо президента Польши, находились 96 человек, включая экипаж. Все они погибли.

В Варшаве считают, что причиной крушения стал взрыв на борту. С целью поисков следов взрывчатки проводились эксгумации тел погибших, в том числе и самого Качиньского.

По мнению российской стороны, к трагедии привели ошибочные действия экипажа — пилоты продолжили заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не среагировали на систему раннего предупреждения приближения земли.

Ранее NEWS.ru писал, что на выводы польской комиссии о тротиле в самолёте Качиньского ответил российский телеведущий Владимир Соловьёв. По его словам, подобные заявления необходимо подтверждать конкретными доказательствами, которые должны опираться на результаты экспертиз и анализов.