Захарова назвала парадоксальной ситуацию со взрывами на складах в Чехии

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Чешские власти за семь лет так и не разобрались, что произошло со взрывами на складах во Врбетице, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ситуация парадоксальная, так как «официальных материалов по этому делу практически нет».

Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогали мне — мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии... За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло, — рассказала дипломат в эфире радиостанции «ВестиФМ».

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о взрыве боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны. По его словам, это не было нападение РФ на республику. Он подчеркнул, что эти события не были актом государственного терроризма. Произошедшее политик назвал атакой на товар.

Накануне исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что Прага отказывается от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.