Захарова назвала историю с Навальным «наспех состряпанной провокацией»

«Наспех состряпанной провокацией» назвала ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, эта история должна вызвать большое число вопросов у «любого здравомыслящего человека». Комментарий приведён на сайте МИД РФ.

Представитель российского дипведомства в своём заявлении, в частности, посоветовала коллегам из Германии ознакомить международное сообщество с видеоматериалами отбора биопроб у Навального в клинике Charité, а затем их разделения и опечатывания для передачи в назначенные Техническим секретариатом ОЗХО лаборатории для проведения необходимых исследований.

Без этого и других свидетельств очень трудно поверить в то, что «отравление» А. Навального произошло на самом деле, — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что Технический секретариат ОЗХО по сути самоустранился от дачи любых разъяснений по поводу якобы имевшей место технической ошибки в их докладе. В результате, по словам Захаровой, в данной «мутной» истории запутались и сами немцы. Это доказывает разговор постпреда ФРГ при ОЗХО Лингрен с российскими коллегами, который состоялся в Гааге 17 сентября 2020 года.

Тогда Лингрен сообщила, что решение о задействовании технической экспертизы ОЗХО немецкое правительство приняло вечером 11 сентября 2020 года, соответствующий запрос был направлен на следующий день, а деятельность экспертов организации в Берлине в период с 5 по 6 сентября носила «подготовительный» характер.

Примечательно, что в тот же период руководство Технического секретариата ОЗХО уверяло нас, что «ничего не получало от немецкой стороны» и вплоть до 4 октября 2020 года вообще отрицало направление ею спецмиссии в Берлин в начале сентября прошлого года, — напомнила Захарова.

Ранее стало известно, что группа для помощи Навальному по просьбе Германии была направлена 20 августа 2020-го. На тот момент он был в самолёте и только начал чувствовать недомогание.