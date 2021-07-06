В ОЗХО указали на нестыковки в истории с отравлением Навального

Ситуация с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального продолжает вызывать много вопросов, а в истории появляются всё новые белые пятна, неясности, разночтения и нестыковки. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Во всей этой явно срежиссированной не без участия извне истории [с Навальным] появляются всё новые белые пятна, неясности, разночтения и нестыковки. Содержащаяся в проекте доклада об осуществлении конвенции в 2020 году информация фактически подтверждает то, что произошедшее с российским блогером стало результатом чётко спланированной за пределами России провокации, — сказал он на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

По словам Шульгина, организация по просьбе Германии направила группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина ещё 20 августа 2020 года, то есть тогда, когда у Навального, находившегося на борту самолёта, только начали появляться первые признаки ухудшения состояния здоровья.

Требуем вразумительных объяснений, как это возможно, — резюмировал он.

По убеждению Шульгина, никакого расследования с российской стороны западные страны не ждут, а их главная цель заключается в дальнейшем оказании на РФ политического и экономического давления.

Ранее сообщалось, что российская сторона предлагала Организации по запрещению химического оружия провести изучение анализов отравленного оппозиционера Алексея Навального в российской лаборатории, однако получила отказ.