Зачем Жириновского «выставляют на тендер»

В очередной раз в информационное пространство запущен политический некролог на Владимира Вольфовича: мол, возрастные изменения уже необратимы, проблемы сердечно-сосудистые и мозговые. Словно Джо Байден, он теряет ориентацию в пространстве и нить своих всё ещё постоянных выступлений по любому поводу. А потому время руководства Жириновским собственной партией уходит.

Понятно, что во времена Советского Союза возраст 75 лет считался порой расцвета государственных деятелей, как бы карикатурно они ни выглядели. Ныне в условиях политической конкуренции имидж политиков, их физическая и ментальна форма — вещь для избирателя первостатейная. Особенно в случае такой чисто вождистской партии, как ЛДПР, которую давно и отнюдь не в шутку часто называют ООО Жириновского.

Эту партию действительно воспринимают как коммерческую структуру с поставленной на поток «продажей» мест в Госдуме. Причём иногда называют даже конкретные цифры в валюте со многими нулями. К слову, как раз в эти дни появилась информация, что пермская региональная организация либерал-демократов объявила, что любой желающий за 2 млн рублей может получить поддержку партии для участия в выборах в одномандатном округе. За эту сумму обещана только регистрация, а уж дальнейшее ведение самой кампании за счёт клиента.

Не является большим секретом и то обстоятельство, что, во-первых, семья Жириновского — Лебедевых нажила многомиллиардное состояние во многом в благодарность за роль спойлера, не позволяющего компартии приватизировать недовольный электорат, а также за постоянный вброс откровенно клоунских тем, отвлекающих от обсуждения серьёзных проблем. Это никогда не мешало партийной фракции всегда «правильно» голосовать в Госдуме. Одни только госсубсидии Институту мировых цивилизаций, платного учебного заведения ЛДПР, тянут на 300 млн рублей. Последним подарком стала передача Жириновскому здания гостиницы РАН на престижном столичном Ленинском проспекте в качестве общежития.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вот только передать партию сыну, в отличие от нажитых непосильным партийным трудом миллиардов, вряд ли удастся. У Игоря Лебедева нет ни отцовской харизмы, ни энергетики. А главное — его подозревают ещё и в обладании американской грин-картой. Есть информация, что в президентской администрации уже ставили перед Жириновским вопрос о наследнике. Правда, Вольфович тянет время и троллит собеседников, называя своими преемниками малоизвестных молодых соратников, оговариваясь при этом, что им нужно лет 20 для адекватного лидерского созревания.

Сейчас в ходу версия, что Семья, мол, хотела бы сделать последний гешефт и после сентябрьских выборов «продать» партию. Вопрос только в том, кому понадобится фактически партийная оболочка без накопленной в регионах материальной базы. Разговоры об интересе того же Олега Дерипаски выглядят скорее отвлекающим манёвром.

И тут более правдоподобной выглядит версия, что постжириновская партия будет приговорена к объединению. Например, с той же «Справедливой Россией — За правду». Заодно будет сделан шаг к созданию двухпартийности. Как выразился в своё время Владислав Сурков, второй ноги для опоры власти.

Однако весь сценарий нового партийного передела прописан, как говорится, в медкарте Владимира Вольфовича. А это уже сугубо персональные данные.