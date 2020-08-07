Итак, перед избранием в шестой раз Александра Григорьевича спасителем Белоруссии от происков северного соседа в Москве решили дать ему возможность спасти лицо и не попасть раньше времени под каток беспощадных российских санкций.

Прежде всего Батька удостоился телефонного разговора с Владимиром Путиным. Понятно, что официальный релиз такого контакта не передаёт и десятой части содержания столь важной для Лукашенко беседы. Но крайне важно, что высокие стороны договорились во всём разобраться до последнего нюанса и наказать виновных. И это после эскапад Лукашенко, которому всё было досконально ясно, если судить по его речи в парламенте. Вплоть до опасности завоза в республику ядерной бомбы, поскольку, надо полагать, иного средства его свергнуть просто не существует.

Правда, уже через считанные часы Александр Григорьевич охладил свой пыл и назвал Владимира Владимировича своим «старшим братом». И это на фоне горячих уверений не уступить ни грамма национального суверенитета. Впрочем, в Москве привыкли к тактике Батьки, которая метко прозвана — «нефть и газ в обмен на поцелуи». Как говорится, он уже столько наобещал России, а она всё недовольна. Но, тем не менее, тут же в российскую тиражную прессу оказалась спущена версия, смысл которой несколько реабилитирует Лукашенко, который, дескать, повёлся в предвыборном порыве на украинские провокации. Ведь Служба безопасности Украины (СБУ) не то ввела белорусского лидера в сомнение, не то просто использовала втёмную, подкинув ему дезинформацию о 33 российских «богатырях-наёмниках».

Не удивлюсь, если Лукашенко сразу после голосования, уловив московский намёк, заявит о третьей силе, которая попыталась поссорить его с Россией, но он во всём разберётся и сделает соответствующие выводы.

kremlin.ru

Одним из архитекторов вспыхнувшей антироссийской кампании является Владимир Макей, откровенно прозападный министр иностранных дел Белоруссии, сторонник многовекторности во внешней политике, которая в его интерпретации сводится к ориентации на США. Но вот незадача. По сообщениям в информационном облаке, на фоне отката Лукашенко с позиций разоблачения происков России Макей успел принять временного поверенного в делах США в Минске. И, видимо, получил некие заверения в поддержке и прикрытии от наказания. А ведь в последние дни штатовский дипломат имел явную привилегию по сравнению с российским коллегой в доступе к телу президента.

Думается, что в искренность раскаяния Лукашенко в Москве никто уже не верит. Но точку в разразившемся скандале нужно ставить без лишнего шума. Очередной торг с Батькой только начинается. В последний раз он обещал пойти ускоренно по пути экономической интеграции в случае отзыва посла России Михаила Бабича. Видимо, обманул. О чём речь пойдёт теперь, пока непонятно.

Не исключено, что Россия в отношении Лукашенко вернётся к более мягкому варианту политики, проводимой еще Бабичем. К тому же в Москве явно принимают во внимание ухудшение состояния здоровья президента, страдающего от тяжелой формы диабета. Не исключён и его уход его со своего поста после очередного сердечно-сосудистого кризиса. Естественно, после достижения гарантий безопасности для семьи. К тому же и его сын Виктор, которого в Москве считают вполне вменяемым, мог бы прийти в политику с пророссийской ориентацией.