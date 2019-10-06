Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что задержание для допроса в нью-йоркском аэропорту Инги Юмашевой не скажется на её графике. Она завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе.
Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану, — отметил Слуцкий.
По его словам, поездка депутата ГД продлится ещё несколько дней, передаёт «
Юмашеву задержали по прибытии на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР отвели депутата в служебное помещение и около часа допрашивали. По словам посла России в США, парламентарию при этом задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».
Российские официальные лица резко негативно отреагировали на действия американских правоохранителей. Вице-спикер Государственной думы РФ Сергей Неверов, в частности, призвал коллег-депутатов задуматься о целесообразности визитов в США, писал News.ru.
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