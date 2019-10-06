https://static.news.ru/photo/bb1ddf82-e85f-11e9-a34a-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что задержание для допроса в нью-йоркском аэропорту Инги Юмашевой не скажется на её графике. Она завершит свой визит в США согласно ранее запланированной программе.

Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану, — отметил Слуцкий.

По его словам, поездка депутата ГД продлится ещё несколько дней, передаёт « Интерфакс ».

Юмашеву задержали по прибытии на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР отвели депутата в служебное помещение и около часа допрашивали. По словам посла России в США, парламентарию при этом задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Российские официальные лица резко негативно отреагировали на действия американских правоохранителей. Вице-спикер Государственной думы РФ Сергей Неверов, в частности, призвал коллег-депутатов задуматься о целесообразности визитов в США, писал News.ru.