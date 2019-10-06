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Министерство иностранных дел России заявило решительный протест руководству США в связи с задержанием и допросом сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом сообщается в комментарии ведомства, размещённом на официальной странице в Facebook.

Очередная враждебная акция против России и её представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, — указано в сообщении. В ведомстве также задались вопросом, какую цель преследовали Штаты. Американские...