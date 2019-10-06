Сергей Неверов (в центре) Сергей Неверов (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-спикер Государственной думы РФ, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал российских парламентариев задуматься о целесообразности поездок в США.

Поводом для такого заявления стал допрос, устроенный властями Штатов члену комитета Госдумы по международным делам Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Вице-спикер назвал такие действия американских официальных лиц недопустимыми.

Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США, — цитирует вице-спикера ТАСС.

Как передавал News.ru, Юмашеву задержали по прибытии на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР отвели депутата в служебное помещение и около часа допрашивали. По словам посла России в США, парламентарию задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

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