https://static.news.ru/photo/9b3ad4cc-e828-11e9-87df-fa163e074e61_660.jpgСергей Неверов (в центре)Фото: Сергей Булкин/News.ru
Вице-спикер Государственной думы РФ, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал российских парламентариев задуматься о целесообразности поездок в США.
Поводом для такого заявления стал допрос, устроенный властями Штатов члену комитета Госдумы по международным делам Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Вице-спикер назвал такие действия американских официальных лиц недопустимыми.
Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США, — цитирует вице-спикера ТАСС.
Как передавал News.ru, Юмашеву задержали по прибытии на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР отвели депутата в служебное помещение и около часа допрашивали. По словам посла России в США, парламентарию задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».