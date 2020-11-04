Путин рассказал о действиях России в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4c6b0e8e-1ea0-11eb-8f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия делает всё, что от неё зависит, для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе и сохранения жизней людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вы знаете, Россия делает всё, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершён как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок и используют против друг друга оружие, — сказал он на встрече с представителями религиозных учреждений.

Путин выразил уверенность, что цели, которые преследуют обе стороны конфликта, можно достичь мирным путём. Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией, подчеркнул российский лидер.

Надеюсь, что нам удастся добиться результата, причём на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, — цитирует его ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ заявил, что Россия продолжит взаимодействие с Турцией и использует своё влияние в регионе, чтобы предотвратить дальнейшее развитие военного конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.